"La speranza è l'ultima a morire, dobbiamo giocare queste ultime partite come abbiamo fatto con l'Inter. Se giochiamo così possiamo lottare fino alla fine in una stagione che certamente non è positiva". Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Radio Anch'io Lo Sport della vittoria dei neroverdi sui freschi campioni d'Italia.

In seguito l'ad neroverde si è concentrato sulla possibile nuova agenzia per il controllo dei conti su cui sta lavorando il governo. "Mi chiedo perché nasca questa proposta. Si pensa che la Covisoc non funzioni nel modo migliore. Da qui nasce l'idea di un organismo che decida in modo autonomo. La cosa più importante è il rispetto delle regole. L'obiettivo che tutti ci poniamo è garantire la sostenibilità delle società, le competizioni sportive e probabilmente si pensa che la Covisoc non sia funzionante. Se l'obiettivo è questo ci può stare. Io sono per l'autonomia dello sport rispetto alla politica, ma dall'altra parte le regole devono essere rispettate perché chi si comporta in modo corretto deve essere premiato e chi non lo fa deve essere penalizzato. Certe cose vengono lasciate perdere e questo non funziona. Onestamente conosco poco perché non ho visto la bozza, la prima cosa in cui spero è il buon senso e la volontà di migliorarsi. Se la buttiamo sempre in caciara purtroppo facciamo quel che è sempre stato finora".