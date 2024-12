In gol nel 6-0 di stasera contro la Lazio, l’esterno nerazzurro Carlos Augusto si racconta così ai microfoni di Inter TV: “Scherzavo con i miei compagni che questo gol finalmente è arrivato, avevo segnato in Coppa Italia, lo volevo anche in Serie A. Sono felice per il gol e per il risultato, sappiamo delle nostre capacità, abbiamo approcciato la gara benissimo. È stata difficile all’inizio, poi sono venute fuori le nostre qualità e abbiamo fatto una bella partita”.

Ti aspettavi un gol così bello? Oggi grande differenza di qualità tra voi e la Lazio.

“Abbiamo fatto una partita difficile durante la settimana, è difficile dopo una sconfitta, ma la forza del nostro gruppo è anche questa. Abbiamo dimostrato la forza del gruppo, sono felice per il gol e per la vittoria. Sappiamo che questi mesi sono importanti per il campionato, dobbiamo fare bene adesso perché poi abbiamo tante partite, ma siamo l’Inter e dobbiamo giocare sempre per vincere”.