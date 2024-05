C'è anche Denzel Dumfries, autore del gol dell'1-1 nel match tra Inter e Lazio, nella Top 11 della 37esima giornata della Serie A stilata dal proprio canale Youtube da Fabio Caressa. "Dumfries è un signor giocatore, ma quando si parlava di lui si diceva sempre: 'Sì, ma...'. Anche io tendevo a dirlo. E invece, sì ma no. Non avrà le caratteristiche difensive rispetto magari ad un Matteo Darmian e per me non ha nemmeno tanto uno-contro-uno per essere un laterale. Ma se vuoi un giocatore di gamba che riesca a fare inserimenti, Dumfries ha dimostrato di essere quel giocatore lì. Ha una grande progressione e fisico ed è migliorato nella protezione della palla. Secondo me è un giocatore che sarà molto richiesto all'Inter, perché non ci sono tanti giocatori così. Non so se l'Inter deciderà di privarsi di lui, io spero di no anche perché penso che l'Inter potrà tenere tutti. Dumfries per me ha mercato, non varrà 50 milioni ma in Inghilterra mai dire mai. Forse è un giocatore un po' sottovalutato per l'apporto che dà alla squadra e mi dispiace".