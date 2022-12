Quanto è importante trovare il gol e lavorare così bene con giocatori così esperti? "Sicuramente importante, cerco di lavorare bene ogni giorno per poterle sfruttare quando ho queste opportunità e mettercela tutta in campo".

Seconda amichevole, seconda vittoria per l'Inter di Inzaghi che questo pomeriggio a Malta assiste anche al primo gol con la maglia della prima squadra di Valentin Carboni che a fine match risponde anche ai microfoni di Sky Sport.

Quanto è importante imparare dagli altri per un ragazzo giovane come te?

"Certamente tanto. Ogni giorno imparo sempre tanto allenandomi con loro. Cerco di migliorare ogni giorno qualcosa per poi usarla quando ho l’opportunità ed essere pronto".

Come arrivate alla ripresa?

"Ci stiamo allenando forte. Tutti i giorni facciamo doppio allenamento e queste partite servono per quello che arriva".