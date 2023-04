Non sarà un giocatore che finisce spesso in copertina, ma ieri sera Federico Dimarco ha rubato l'occhio a Fabio Capello con la prestazione messa in mostra in Inter-Benfica 3-3: "Qualche volta, in difesa, lascia a desiderare ma contro il Benfica ha fatto un recupero fondamentale - le parole dell'ex allenatore del Milan durante lo studio post-partita di Sky Sport -. Quando passa la metà campo ha una capacità balistica di primo livello, è un giocatore importante. Qualche volta un po' timido, potrebbe fare più personalità perché ha le caratteristiche per essere un top player".