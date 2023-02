Fabio Capello, ex allenatore del Milan, parlando ai microfoni di Radio Deejay a proposito del derby respinge l'ipotesi di ultima spiaggia per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Esagerato parlarne, ma da noi non si dà tempo a nessuno di ricostruire e di rifare, di capire cosa ha sbagliato e cosa può migliorare. L’Italia purtroppo è così, non si ragiona e non si valutano le persone: vanno valutate per cosa hanno fatto e hanno dato, poi se commettono errori si cerca di risolvere tutto. Per la mia esperienza, il problema è sempre stato uno: chi non è abituato a vincere, e in questo caso ci sono stati molti giocatori, si adagia. E poi mi sembra che Zlatan Ibrahimovic sia stato un fattore nello spogliatoio.