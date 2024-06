Dario Canovi, operatore di mercato, ha parlato a Tuttomercatoweb, concentrandosi sulle mosse di questa sessione estiva: "Quando hai la possibilità di incassare duecento milioni, beh, hai in mano una ricchezza e puoi fare una squadra. L’Inter ha vinto il Triplete quando ha venduto Ibra e ha rinforzato la squadra. Di Lorenzo ad esempio ha fatto intendere che vuole andare via. Non giocano i contratti ma i calciatori. Penso che andrà via”.