Poco prima del fischio d'inizio di Inter-Spezia, Hakan Calhanoglu si sofferma ai microfoni di DAZN per inquadrare l'imminente sfida di San Siro: "Obiettivi personali? Stare bene prima di tutto, non farsi male - sottolinea il turco -. Sono arrivati giocatori importanti come Romelu (Lukaku, ndr) e Mkhitaryan. Bisogna stare bene, come ho detto prima, il resto arriva da solo. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, poi vediamo".