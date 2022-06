Roberto Calenda, agente Fifa, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera per commentare il caso Lukaku, un giocatore che ha praticamente seguito la vicenda del suo trasferimento dal Chelsea all'Inter senza passare dal procuratore. "Per Lukaku è stato semplice, conosce tutti all’Inter, poi è stato intelligente ad appoggiarsi a un professionista di fiducia che portasse avanti l’operazione - dice Calenda -. L’agente è imprescindibile, cuce l’abito su misura per il suo cliente. Il punto è uno: quando si vuole muovere un calciatore va fatto con onestà, va capito dove lo si sta portando, se è la soluzione migliore, com’è l’ambiente, che spazi avrà. Studiare è vitale. Si critica con facilità il lavoro dei procuratori, ma i club si rivolgono a loro per risolvere tanti problemi finanziari oltre che tecnici".