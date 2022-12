Va in vantaggio, viene rimontato per ingenuità proprie, ma alla fine riesce a spuntarla il Cagliari che nell'anticipo delle 12.30 della 17esima giornata di Serie B riesce a superare il Perugia per 3-2 grazie alle sue due punte di diamante Leonardo Pavoletti e Gianluca Lapadula, che portano avanti i rossoblu prima che Luca Strizzolo e Tiago Casasola riportino il Grifo in carreggiata. All'81esimo la rete decisiva a firma ancora di Pavoletti con una bella girata di testa.