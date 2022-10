La prima volta non si scorda mai e per Mattia Sangalli quella di ieri è stata sicuramente una di quelle giornate da incorniciare. Non solo la gioia dell'esordio tra i professionisti col Lecco, per il classe 2002 è arrivata anche una rete nella sconfitta per 3-1 in Coppa Italia - Serie C contro la Juventus Next Gen importante per scalare le gerarchie della squadra di mister Foschi e ritagliarsi sempre più spazio nel Girone A di Serie C. Una buona notizia anche per l'Inter che continua a seguirne la crescita.