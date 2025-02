E' cominciata ufficialmente oggi l'avventura di Tajon Buchanan al Villarreal con il primo allenamento agli ordini di Marcelino. Il laterale canadese, annunciato come nuovo giocatore del Submarino Amarillo in prestito dall'Inter nella giornata di sabato, in queste ore è stato iscritto nell'elenco dei giocatori che possono giocare in Liga, campionato nel quale potrebbe debuttare il prossimo 8 febbraio, sul campo del Las Palmas.

Intanto, Nicola Zalewski, suo sostituto in nerazzurro, ha già avuto un impatto importante in squadra grazie all'assist per il gol di Stefan de Vrij che ha regalato alla squadra di Simone Inzaghi il pari nel derby contro il Milan.