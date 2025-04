Per l'Inter il sogno del Triplete "è un valore aggiunto" che porta "entusiasmo", il Milan giocherà "come se fosse una finale di Champions League" per salvare "una stagione veramente difficile e complicata". Questo il pensiero espresso da Christian Brocchi, doppio ex delle due milanesi, ai microfoni dell'agenzia AGI in vista del derby di domani sera. Parlando dei nerazzurri, l'ex allenatore di Monza e Vicenza evidenzia: "Non vedo un'Inter sfavorita dagli impegni su tre fronti. Per me giocarsi tanto e in più competizioni è un valore aggiunto: sicuramente è una possibilità per tutti i giocatori della rosa di essere coinvolti e quindi di conseguenza aiuta a generare più entusiasmo, buon umore nel gruppo, perché ognuno si sente parte di un percorso ambizioso. Sicuramente la stanchezza fisica per l'Inter si fa sentire, ma la testa fa tutto: quando ti viene a mancare freschezza atletica, il morale e l'opportunità di potersi giocare qualcosa di veramente bello, fa la differenza".

Prosegue Brocchi: "Io personalmente, nei panni di giocatore e allenatore, preferisco giocarmi più competizioni che una sola. L'unico 'difetto' che posso riconoscere all'Inter è la fase difensiva 'non conclamata', quando si fanno trovare un pochino aperti con gli inserimenti centrali. Perché a difesa schierata sono veramente forti". Ma chi deciderà il derby? "Dare tutta la responsabilità agli attaccanti sarebbe troppo facile. Direi Davide Frattesi e Hakan Chalanoglu per l'Inter, Rafael Leao e TIjjani Reijnders per il Milan. Quale tra le due squadre avrà più mordente? Entrambe saranno agguerrite, lotteranno fino all'ultimo secondo per cercare di portare a casa una finale che avrebbe un valore ancora più importante vincendo un derby". Chiosa sulla corsa Scudetto: "Mi piacerebbe che si arrivasse alla partita spareggio. Il Napoli tiene botta e lotterà fino alla fine; credo che le polemiche abbastanza inutili di Conte degli ultimi giorni siano una sua scelta strategica per mollare un po' di pressione dai giocatori e concentrarle sulle sue spalle. L'Inter è una squadra più strutturata dal punto di vista caratteriale, abituata a giocare partite di un certo tipo, quindi se la giocheranno fino all'ultimo e sarà un bel duello".