Anche se non è l'Inter dell'anno scorso, i nerazzurri si stanno riprendendo dopo la sconfitta del derby. E questa sera scendono in campo per il terzo acuto filato. Simone Braglia, intervenuto su TMW Radio, ha parlato così della squadra di Inzaghi: "L'Inter deve ritrovare la solidità dello scorso anno. Il Torino è temibile, potrebbe mettere in crisi i nerazzurri".