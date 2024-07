L'ex portiere Simone Braglia, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato della lotta Scudetto. E' ancora l'Inter molto più avanti rispetto alle altre?

"I traguardi dell'Inter sono lo Scudetto ma anche la Champions. Anzi l'appetito è più sull'Europa. La squadra che vedo più vicina è il Napoli, se arriva Lukaku. Il Napoli può sicuramente lottare per il titolo, è una squadra che è competitiva, al di là che giochi o meno le coppe. Anche la Juve non giocando le coppe lo scorso anno è rimasta per 2/3 a ridosso dell'Inter e poi per altre questioni ha perso terreno. Il Napoli, con un allenatore esigente come Conte, credo che sia l'antagonista dell'Inter".

Lukaku può tornare quello visto all'Inter?

"Sì, credo che il belga possa farlo. Sotto la guida di Conte credo rifarebbe quel tipo di campionato".