Terza sconfitta di fila rimediata dalla Nazionale bosniaca, affondata in amichevole ieri sera dalla Georgia. Un 1-0 beffardo vista la mole di occasioni create da Dzeko e compagni in confronto agli avversari, come ha voluto puntualizzare il ct Ivaylo Petev dopo il triplice fischio: "Non voglio usare scuse, siamo stati migliori di loro che hanno fatto un solo tiro in porta - le sue parole -. Non posso essere insoddisfatto dei miei giocatori, hanno fatto del loro meglio. Va detto che la Georgia si è difesa con 11 giocatori, non è facile trovare spazio in questi casi, poi sono riusciti a segnare la rete del vantaggio. Abbiamo avuto due grandi occasioni con Demirović e Stevanović, ma è uscito questo pessimo risultato".