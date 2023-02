Dopo la sconfitta contro il Bologna, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero ha espresso il suo parere sui nerazzurri dagli studi di DAZN: "La Champions League ora è un traguardo difficile perché ora l'Inter deve lottae con altre quattro squadre. Penso che la squadra sia un po’ scarica a livello psico-fisico, si è visto subito perché il Bologna è entrato molto meglio in partita. Si è notato un calo sia fisico che mentale, dopo che col Porto hanno speso tanto non era semplice venire a Bologna e si è visto.

La qualificazione in Champions League non è ancora a rischio perché l'Inter è ancora seconda; ma vincendo col Bologna avrebbe messo un po' di distanza in più".