A margine della cerimonia di consegna del Premio Menarini, Borja Valero parla della gara di domenica tra le sue due ex squadre italiane, Fiorentina e Inter: "Spero che sia una bella partita. Il centrocampo può essere una delle chiavi, ma la partita è lunga e potrà contenere tante sfumature. Per la Fiorentina sarà importante mantenere il portiere al livello che sta avendo, però il centrocampo sarà la chiave perché quello dell'Inter è veramente forte. Sicuramente nessuno a luglio avrebbe pensato ad una partita di vertice tra le due squadre, ma la Fiorentina se lo è meritato sul campo; sta giocando molto bene. L'Inter però rimane la squadra da battere".

Lo spagnolo spiega poi per chi si schiererà: "Tiferò viola come sempre anche se ho giocato anche nell’Inter ma Firenze per me è casa infatti ci sono rimasto a vivere".