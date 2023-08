Sorpasso su Scamacca dell'Atalanta. Se l'aspettava? A rispondere è Ivano Bordon, ex giocatore dell'Inter che a TMW risponde a proposito delle dinamiche di mercato del momento: "Non me lo aspettavo, ma non so quale sia la verità. Se l'Inter è veramente interessata, per l'Atalanta sarà difficile prenderlo".

Manca ancora un portiere intanto:

"Sicuramente se c'è il portiere titolare nelle situazioni tattiche di squadra è importante, ma non penso che sia determinante se arriva dopo. Sommer è un portiere esperto e quindi non è un giovane che deve inserirsi in una situazione che non ha mai vissuto. Sommer di queste situazioni in carriera ne ha avute eccome".

Gasp ce lo fa un pensiero per lo Scudetto?

"Sa motivare la squadra, lo conosco. L'Atalanta farà una formazione competitiva, mette sempre in grossa difficoltà tutti. Dire che possa lottare per lo Scudetto è difficile, ma può starci".