Anche in Slovacchia stanno tenendo banco le vicende contrattuali di Milan Skriniar. Ne ha parlato anche l’ex calciatore Ladislav Borbély, oggi opinionista, ai microfoni di Sport Aktuality: “L’Inter lo scorso anno lo ha messo sul mercato e ha rifiutato 60 milioni senza avergli fatto firmare un nuovo contratto, è un errore fatale che penso che qualcuno nel club pagherà. È stato un atto di totale incompetenza che causerà al club una perdita di decine di milioni, è inaccettabile per una società seria. Credo che i nerazzurri - ha proseguito - abbiano agito in modo irresponsabile, hanno avuto 6 mesi per rimediare e non sono riusciti a trovare un accordo con il calciatore. Il giocatore non credo sia da biasimare, ha il diritto di trattare con altri club. Dov’era la lealtà dell’Inter quando lo hanno messo sul mercato? Perché dovrebbe firmare a 6 milioni a stagione quando ci sono club che gli offrono il 50% in più? È uno sport professionistico, non è beneficenza”.