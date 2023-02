Sarà una grande cornice quella di domenica al Dall'Ara per l'arrivo dell'Inter, a soli duemila biglietti dal tutto esaurito (per ora 28mila), come riportato quest'oggi dal Resto del Carlino. Eppure i numeri della stagione 2022/23 casalinga non sorridono al Bologna, che ha vinto meno della metà delle partite totali disputate in casa. Dalla ripresa della Serie A, i rossoblù tra le mura amiche hanno vinto soltanto contro lo Spezia, perdendo punti con Atalanta, Cremonese e Monza.