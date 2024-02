Giornata di presentazione a Casteldebole per il nuovo attaccante del Bologna, l'argentino Santiago Castro, arrivato dal Velez Sarsfield. Nel corso della sua prima intervista da giocatore rossoblu, Castro rivela di avere in un giocatore della nostra Serie A il suo punto di riferimento: "Lautaro Martinez gioca in Serie A ed è sicuramente uno di quelli da cui prendo più riferimento, anche per la forma fisica. E' il giocatore a cui mi ispiro di più".

Sempre a proposito dell'attaccante dell'Inter, Castro rivela un piccolo aneddoto: "Il mio soprannome, Toto, si avvicina a Toro, che è quello di Lautaro".