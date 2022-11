"Juventus, Milan ed Inter non sono più quelle degli anni passati, per questo ci sono maggiori possibilità anche per le altre". Così l'ex portiere Albano Bizzarri ai microfoni di Lazio Style Radio analizza l'attuale Serie A. "Il campionato adesso è abbastanza livellato. Giocare in Europa aiuta ad acquisire l'esperienza. Alle volte si sottovaluta il girone e anche il punto in più o in meno può fare la differenza. Poi quando si arriva all'eliminazione diretta può succedere di tutto. Mi auguro che le squadre italiane possano cambiare rotta, non solo le grandi del nord, ma anche squadre come Lazio e Napoli".