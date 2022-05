Alessandro Birindelli, ex terzino della Juventus, ha voluto porre l'accento sulla finale di Coppa Italia vinta dall'Inter: "E' stato l'epilogo di una stagione non felice per i bianconeri. Un po' quasi tutti si erano attaccati alla Coppa Italia come àncora di salvataggio - ha detto a TuttoJuve -. Purtroppo è andata male. La partita, in sé, è stata equilibrata, con occasioni da ambedue le parti, con qualche episodio arbitrale così e così. La Juve sembrava in grado di gestire il risultato nella maniera giusta, poi ci sono stati dei cambi che hanno abbassato la squadra. L'Inter, da grande squadra quale è, ne ha approfittato".