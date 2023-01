L'ex calciatore nerazzurro Graziano Bini, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del caso legato al futuro di Milan Skriniar. "Io non ho mai creduto che lui rinnovasse il contratto - le sue parole -. Con una proposta così del Paris Saint-Germain non c’è confronto. Lo capisco, però, insomma se adesso puoi prendere 20 milioni l’Inter deve sbrigarsi a trovare il sostituto. Skriniar è molto bravo ma non è Pelè.