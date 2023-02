Graziano Bini , ex difensore dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Porto . "Penso che l’Inter si possa giocare le proprie possibilità visto che ha una bella rosa. Non va, comunque, sottovalutato il Porto perché è una squadra forte - le sue parole -. L’allenatore, poi, è bravo e avendo giocato anche qui il nostro calcio lo conosce”.

“Un ritorno di Mou? Penso che siano solamente delle voci e non credo che possa tornare. Per il momento, poi, Inzaghi sta facendo molto bene e vedremo che farà in Coppa Italia. Con la rosa che abbiamo bisogna fare un pochino di più. Con questa squadra non si può avere un distacco del genere in campionato dalla prima”, ha aggiunto Bini che poi si sofferma sui singoli. "Non mi sarei mai aspettato un rendimento del genere da parte di Mkhitaryan. Credo sia uno dei migliori fino ad oggi. L’altro giorno Lukaku l’ho visto in ripresa ed è più leggero nella corsa. Essendo così grosso, poi, ha bisogno di alcune partite per entrare in forma. L’unico difetto di Dzeko è l’età. Ha fatto molto bene quando ha giocato. Fosse per me l'avrei già riconfermato per la prossima stagione. È un calciatore che mi piace tantissimo perché vede calcio”.