Finale di stagione ancora tutto da scrivere per l'Inter di Simone Inzaghi che ha ancora la benedizione della matematica in ottica scudetto e una finale di Coppa Italia ancora da giocare come spiega ottimista l'ex nerazzurro Alessandro Bianchi a ItaSportPress.it .

Come vedrebbe Dybala in nerazzurro?

"È un grandissimo giocatore, ma è bersagliato dagli infortuni. Non so se, tecnicamente, può essere l’acquisto ideale”.

Come vedrebbe Frattesi in nerazzurro?

“Sarei favorevole. Sarebbe un 'colpo' non male”.

Perchè De Paul?

“È un giocatore tecnicamente ineccepibile. Farebbe al caso, eccome, all’Inter”.

Quali aspetti teme maggiormente del Milan?

“Il Milan è avanti in classifica. Però vediamo: hanno concretamente un calendario più difficile”.

Cosa prospetta dalla finale di Coppa Italia contro la Juve?

“Prevedo una partita estremamente complicata. Personalmente, fatico a non pensare alla Juve di Allegri che non termina la stagione con almeno un titolo…”.