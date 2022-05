Presenti negli studi di Sky Sport per il pre-partita della finale di Europa League, Walter Zenga e Beppe Bergomi ricordano la finale di Coppa Uefa col Salisburgo: "La più speciale, perché in quella partita Walter parò l'impossibile. L'abbiamo vinta tutti, ma un grande pezzo era suo" ha detto lo Zio lodando ancora oggi quanto fatto in quella partita dall'ex compagno che replica: "Era la mia ultima partita, lo sapevo, avevamo fatto un'annata disastrosa. Ci eravamo salvati alla penultima partita in campionato, in Coppa invece eravamo una squadra differente. Proprio per questo motivo, era da dentro fuori, o noi o loro, e avevamo fatto un percorso pazzesco e quella sera fu magica".