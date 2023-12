Raggiunto da Il Calciatore, magazine ufficiale dell'AIC, Federico Ruzza, seconda linea del Benetton Treviso di rugby, non fa mistero della sua passione per l'Inter: "C'era mio nonno che era tifoso, è stato lui a spingermi. Il mio ricordo va a quella mia prima Inter, c'erano Ronaldo, Bobo Vieri, Alvaro Recoba, Javier Zanetti... E' stato lì che me ne sono innamorato. Sì, sono proprio tifoso", dichiara il 29enne padovano.