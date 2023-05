A fine partita a caldo Bellanova si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria sul Sassuolo: "Meno male che il difensore ha deviato il mio tiro o andava in rimessa laterale, ci ha aiutato a portare a casa tre punti fondamentali. La cosa più importante ora è la qualificazione alla Champions del prossimo anno, vogliamo chiudere al più presto questa qualifcazione ci tenevamo a vincere in casa e ora possiamo preparare al meglio la sfida contro il Milan. Ho avuto un momento di down in campionato, dopo la partita contro l'Empoli ho avuto qualche problema, in questi stadi al primo errore il pubblico comincia a mugugnare, vesti uno stemma importante, ma devo ringraziare i miei compagni che mi sono stati vicini e mi hanno aiutato a uscire da questo momento.

Io poi sono tifoso fin da bambino e ogni volta che vesto questa maglia è un sogno, stiamo sognando anche in Champions e non vediamo l'ora di regalari ai tifodi questa finale. Il cambio? Avevo un fastidio".