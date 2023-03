Non poteva mancare il nome di Romelu Lukaku nella prima lista dei convocati diramata da Domenico Tedesco da ct del Belgio, in vista delle due sfide valide per le qualificazioni a Euro 2024 con Svezia e Germania. Una scelta inevitabile per il peso specifico che ha Big Rom in Nazionale, nonostante con l'Inter non abbia ancora fatto vedere la miglior versione di se stesso nella sua seconda avventura milanese: "Non ha giocato molto ultimamente con il club, ma quello che mi piace è che ha sempre un impatto sulla partita, anche quando entra dalla panchina - le parole in conferenza stampa dell'ex tecnico del Lipsia -. Si vede che cerca di fare tutto il possibile, dobbiamo sostenerlo.