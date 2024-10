Per parlare del momento di Napoli e Inter, Kiss Kiss Napoli ha intervistato l'ex attaccante nerazzurro Evaristo Beccalossi: "Antonio Conte sta facendo bene e non avevo dubbi, so come lavora Antonio con Gabriele Oriali. Il Napoli è lì giustamente, ma non dimentichiamo che il Napoli ha vinto uno scudetto ultimamente e le basi e la mentalità sono importanti".

A proposito dell'Inter, il Becca aggiunge: "Dobbiamo andare cauti nei giudizi, perchè non mi son dimenticato Verona-Napoli, guardavo con attenzione l’esordio di Conte e tutti parlavano di disfatta. Dobbiamo essere più prudenti e meno altalenanti, è meglio tornare coi piedi per terra altrimenti sembra di essere al Luna Park. Inter e Napoli sono avvantaggiate rispetto alle altre, ma non è che se poi una non vince vuol dire che ha fatto un campionato fallimentare”.