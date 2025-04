Anche per Der Klassiker prosegue l'emergenza per Vincent Kompany. Il tecnico del Bayern Monaco infatti dovrà affrontare il Borussia Dortmund senza riuscire a recuperare nessuno dei giocatori già assenti martedì scorso contro l'Inter nell'andata dei quarti di Champions League. Nello specifico, ecco la lista dei calciatori assenti stasera, tra i quali figura anche Aleksandar Pavlovic che sembrava in procinto di tornare a disposizione:

• Manuel Neuer

• Dayot Upamecano

• Alphonso Davies

• Hiroki Itō

• Jamal Musiala

• Aleksandar Pavlović

• Kingsley Coman