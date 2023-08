Archiviata con un poker la pratica prima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco torna in campo quest'oggi per una partita amichevole che vedrà la squadra di Thomas Tuchel opposta alla selezione Fanclub 'Weinbeisser Kaltern', una squadra composta da tifosi del Bayern del Sudtirol. Questa volta, Benjamin Pavard, il difensore oggetto del desiderio dell'Inter, viene schierato titolare dal tecnico dei bavaresi: chiaramente, si tratta di un'occasione per far giocare chi non è stato impiegato o ha giocato poco contro il Werder Brema.

Intanto, riferisce Sky Sport, il giocatore, insieme al suo entourage, sta pressando fortemente il Bayern Monaco per avere il via libera alla partenza: il club tedesco, che sotto i 30 milioni non intende andare visto che in passato aveva rifiutato 38 milioni dal Manchester United e rimarrebbe poco tempo per trovare un sostituto, si era dato come termine ultimo la giornata di ieri, ma anche oggi ci sono stati contatti col club nerazzurro che gioca sulla volontà del transalpino di andare via.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!