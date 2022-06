Non solo Bastoni. Viste le difficoltà per arrivare al centrale interista, che anche ieri ha confermato l'intenzione di non muoversi da Milano, il Tottenham batte piste alternative per rinforzare la difesa. Nella lista di Conte e Paratici sono finiti Gvardiol del Lipsia e Pau Torres del Villarreal. In quest'ultimo caso, l'affare sarebbe agevolato dalla volontà di Lo Celso di restare in Spagna e quindi si aprirebbe la possibilità di uno scambio.