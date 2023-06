Ousmane Dembele, attaccante del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista a Marca ed è tornato a parlare del percorso della squadra blaugrana in Champions League. "È stata una buona stagione, abbiamo vinto il campionato ed è sempre bello riuscirci dopo tre anni in cui non l'avevamo raggiunto. Abbiamo dato una grande gioia ai tifosi - le sue parole -. Ora vogliamo tornare a vincere di nuovo la Champions League, non ci riusciamo da molti anni. Spero che l'Europa possa andarci meglio.

In queste ultime due stagioni abbiamo subito degli infortuni e ha influito anche qualche arbitraggio. La Champions League è così, devi sempre essere concentrato perché se sbagli esci. L'Inter? E' una buona squadra, che mette tanta intensità nelle partite e può contare su buoni giocatori. Nessuno arriva per caso in finale di Champions League".