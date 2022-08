Momento decisamente tormentato dal punto di vista economico per il Barcellona: alle prese con un debito di 1,3 miliardi di euro, il club catalano a fare una proposta davvero particolare alla UEFA. La società blaugrana ha richiesto diversi prestiti per alleviare la situazione economica, peggiorata ulteriormente in seguito alla pandemia che ha cancellato per quasi due stagioni le entrate commerciali e del match day, vista l’assenza o la limitata presenza di pubblico. Per questo motivo, secondo The Athletic, la società di Joan Laporta è stata quella di richiedere un prestito a una banca e utilizzare come garanzia per il prestito gli introiti futuri dei diritti televisivi di Champions League, chiedendo alla Federcalcio europea di anticiparli.