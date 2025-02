Federico Balzaretti dice la sua rispetto all'importanza di Napoli-Inter, in programma sabato alle 18. "E' una partita che vale molto, non tanto in termini di classifica anche se la vittoria dell'Inter sarebbe un bello step, ma perché dà consapevolezza", dice l'ex calciatore a Cronache di spogliatoio.

"Sono partite per cui poi ti porti dietro un trend positivo, la consapevolezza di aver vinto uno scontro diretto - aggiunge -. Vai in fiducia e sappiamo quanto sia importante. L'Inter gioca fuori, in una partita del genere anche un punto non sarebbe male".