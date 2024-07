Tommaso Baldanzi era stato fortemente accostato all'Inter prima di veder spegnere la pista che legava le due parti al punto che il classe 2003 finì lo scorso gennaio alla Roma. A parlare delle richieste arrivate per il ventunenne è Niccolò Delli Navelli, del management del centrocampista, ha detto a TMW: "Molti club avevano già messo gli occhi su di lui, anche prima del suo esordio in Serie A. Il primo anno in Primavera è stato straordinario: ha segnato 16 gol contribuendo pesantemente a vincere uno scudetto storico. Successivamente, è riuscito ad affermarsi in Serie A, dimostrando tutte le sue qualità, non solo tecniche, ma anche di personalità e mentalità. La scelta Roma è stata facile e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. L'Empoli ha concluso un'operazione importantissima e la Roma ha anticipato le concorrenti assicurandosi un talento italiano promettente".