Avellino sempre più vicino a Lorenzo Moretti, giovane difensore classe 2002 di scuola Inter, la scorsa stagione in prestito alla Pistoiese. Nonostante la forte concorrenza sul giocatore, gli irpini sono fortemente intenzionati a portarlo a casa e i contatti con l'Inter sono frequenti. Secondo quanto riporta TuttoAvellino.it, inoltre, in questo fine settimana, presumibilmente venerdì, ci sarà un nuovo incontro tra il ds Enzo De Vito e l'agente del calciatore, Alessandro D'Amico, per provare a chiudere. L'Avellino vorrebbe il trasferimento a titolo definitivo, l'Inter il prestito per continuare a valorizzarlo, ma in un modo o nell'altro entro i prossimi giorni si dovrebbe chiudere.