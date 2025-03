Marko Arnautovic era tra gli undici giocatori della Nazionale austriaca che si sono allenati sul campo, al Rapid Training Center di Vienna, nel primo giorno di ritiro in vista del doppio impegno in Nations League contro la Serbia. L'attaccante interista, che ieri ha guardato dalla panchina la vittoria di platino dei suoi compagni contro l'Atalanta, ha lavorato per circa un'ora nel gruppo composto da Michael Gregoritsch, Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Kevin Stöger, Muhammed Cham, Stefan Lainer e Marco Grüll, oltre ai portieri Alexander Schager, Patrick Pentz e Tobias Lawal. Lo riporta Sky Sport Austria.