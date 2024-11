C'è anche Marko Arnautovic nella lista dei convocati dell'Austria per le partite di UEFA Nations League in agenda a novembre. Intervenuto in conferenza stampa per spiegare le sue scelte, il ct Ralf Rangnick ha parlato anche dell'attaccante dell'Inter, andato in rete nell'ultima sosta Nazionali: "Anche prima dell'ultima sosta Marko è arrivato e aveva giocato poco, ma per noi è stato eccezionale".

"Abbiamo la possibilità di inserire giocatori per ogni evenienza - ha poi aggiunto in un altro passaggio -. La squadra sa che possiamo battere chiunque se giochiamo al nostro limite. Ora vogliamo preparare al meglio il Kazakistan e vincere la partita".

