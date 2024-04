Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha espresso tutta la sua delusione per l'eliminazione dalla Champions League intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund: "Il calcio è bello per questo, nelle due partite hanno fatto qualcosa in più di noi. All'andata dovevamo fare qualche gol in più, stasera non abbiamo iniziato bene e successivamente con i cambi siamo rientrati in partita. Subito dopo però abbiamo subito due gol. Il Borussia è passato con merito. Non siamo riusciti a far gol in tante occasioni, loro hanno sfruttato tutte le occasioni".

La contemporanea eliminazione del Barcellona ha certificato l'ufficialità della presenza dei Colchoneros al prossimo Mondiale per Club, ma il Cholo non fa i salti di gioia: "Mi interessa poco, per la società è un buon risultato. Io però stasera non sono contento per niente".