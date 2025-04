Dopo oltre 100 giorni, l'Atalanta torna a vincere in casa superando per 2-0 il Bologna e ottenendo una vittoria di peso nella corsa ai piazzamenti Champions. A fine gara, in conferenza stampa, il tecnico Gian Piero Gasperini fa un bilancio di quelli che sono stati gli scontri diretti con le contendenti: "Abbiamo battuto Juventus e Bologna, era meglio non perdere contro Fiorentina e Lazio. Dispiace perché in tutte queste partite che ho nominato, ci metto dentro anche l'Inter, abbiamo fatto sempre qualcosa in più rispetto all'avversario. In questo tipo di partite l'episodio cambia. Il risultato fa vedere le cose in modo diverso, ma la maglia sudata c'è sempre stata".