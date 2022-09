A poche ore dal test amichevole contro l'Honduras, il ct argentino Lionel Scaloni parla in conferenza stampa annunciando qualche cambio di formazione che dovrebbe comunque vedere in campo dal 1' Lautaro Martinez e Joaquin Correa in panchina. "Questa selezione ha dimostrato che non importa chi gioca, perché la squadra gioca allo stesso modo. Sappiamo cosa giochiamo. Al di là dei nomi, giocheremo allo stesso modo. Domani sicuramente faremo qualche variante per darla possibilità ad alcuni ragazzi, sappiamo che chi entra farà bene".