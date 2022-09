I nomi degli interisti Lautaro Martinez e Joaquin Correa compaiono regolarmente nella lista dei convocati di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, per le due amichevoli in preparazione a Qatar 2022 contro Honduras e Giamaica, in programma rispettivamente il 23 e 28 settembre. Con il Toro e il Tucu anche altri tre 'italiani': Leandro Paredes, Paulo Dybala e Angel Di Maria.