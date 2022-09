Lionel Scaloni, ct della Nazionale argentina, ha comunicato la lista dei preconvocati per le prossime gare della Seleccion, le amichevoli in programma a fine mese contro Honduras (22 settembre) e Giamaica (26 settembre), test di preparazione in vista del Mondiale in Qatar. Nell'elenco è presente anche la coppia di attaccanti dell'Inter composta da Joaquin Correa e Lautaro Martinez.