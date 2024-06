Arda Turan, ex stella della Nazionale turca oggi allenatore dell'Eyupsor, invita i tifosi della Nazionale di Vincenzo Montella a fidarsi della squadra e in particolare del suo capitano Hakan Calhanoglu: "Lo adoro moltissimo. È un giocatore molto speciale. Hakan ha scelto il nostro Paese, tutte le cose che ha fatto sono fantastiche. Non ho dubbi che farà ciò che è necessario".

Turan sottolinea anche l'importanza della scelta di Calha di difendere i colori della Turchia pur essendo nato in Germania, scelta che magari altri elementi non hanno fatto: "Ciò che fanno questi giocatori per i giovani espatriati è molto importante. Io penso che questo sia il destino dei capitani della Nazionale turca e lui lo farà molto bene", aggiungendo anche che a suo dire gli ex calciatori della Nazionale dovrebbero essere più educati nel criticare.