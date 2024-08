"Vedo che al momento si fa fatica sul mercato. Gli ultimi quindici giorni, però, qualche trasferimento importante in entrata e in uscita si verificherà. Ma è un mercato duro: tanti giocatori normali vengono fatti passare per campioni". Lo ha detto Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, parlando in esclusiva a Tuttomercaroweb.com.