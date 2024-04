Intervistato da TMW, l'agente di mercato Letterio Pino, ex agente tra gli altri dell'ex capitano dell'Inter, Mauro Icardi, interpellato anche sui giovani che si sono distinti nella stagione in corso, ha lodato l'ex nerazzurro Giovanni Fabbian.

Il giocatore giovane che più ti ha impressionato finora in serie A?

"Zirkzee in Italia lo consideriamo giovane, ma per l'Europa è un vecchio di 30 anni (ride, ndr). Mi ha colpito molto Fabbian, soprattutto per come sta in campo. Bisogna avere coraggio di lanciare i giovani in campo, Fabbian gioca come un veterano ma è un classe 2003".